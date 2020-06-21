В Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 20 тысяч человек

О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 59 человек. Фото: Pixabay

О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 59 человек. Фото: Pixabay

В Северной столице за минувшие сутки специалисты обследовали на коронавирус нового типа почти 20 тыс. человек.

В субботу, 21 июня, в городе проверили 19 тыс. 974 человека. Под медицинским наблюдением находится 2 тыс. 817 человек (57 — в обсерваторе, 829 — на самоизоляции).

Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, за сутки было обработано 432 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 202 обращения.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня отменили более десятка рейсов. Изменения в расписании связаны со сложной эпидемиологической ситуацией.