В пострадавший от урагана Всеволожск возвращается электричество

"Если после завершения работ у кого-то из жителей возникнут перебои с электроэнергией, просим сразу обращаться в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8(812)308-00-11", передают в пресс-службе областной администрации. Фото: pixabay.com

"Если после завершения работ у кого-то из жителей возникнут перебои с электроэнергией, просим сразу обращаться в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8(812)308-00-11", передают в пресс-службе областной администрации. Фото: pixabay.com

Страшный ураган, пронесший по Петербургу и Ленинградской области в четверг, 18 июня, на несколько дней оставил без света город Всеволожск.

Бушевавшая гроза и сильный ветер стали причиной падения более 400 деревьев, которые оборвали линии электропередач. По поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко на помощь к местной организации, контролирующей электроснабжении, были направлены специалисты ЛОЭСК и Ленэнерго.

В воскресенье, 21 июня, ремонтники отчитались о проделанной работе. По словам главы комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрия Андреева, основной ремонт окончен, оборванные провода и сломанные опоры восстановлены, вышедшее из строя оборудование на подстанции привели в порядок. Электроэнергия в ближайшее время вернется в дома на улицах Гончарова, Комсомола, Вокзальной и Дачной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от удара молнии во время грозы погиб мальчик, гулявший с родителями на берегу Финского залива.