Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента
Глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас. Фото: duma.gov.ru

Поправка в Конституцию РФ, позволяющая Владимиру Путину баллотироваться на следующих президентских выборах, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти и стабилизировать политическую ситуацию. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.

«Эта поправка позволяет нам тему преемников, трансфера и так далее вывести за скобки и заставить тех, кто занимается государственным управлением, заниматься своим делом», — сказал Клишас в интервью «РБК».

Клишас уверен, что для того, чтобы оставаться доминирующим политиком в России, Путину не нужно менять Конституцию. Для этого у него есть политический вес, популярность и рейтинги.

Он добавил, что цель данной поправки — не допустить «обнуление последних 20 лет нашей истории». Речь, по словам Клишаса, идет о социальных гарантиях и суверенитете страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге для голосования по поправкам в Конституцию РФ откроют 1 тыс. 899 постоянных и 48 временных избирательных комиссий.

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