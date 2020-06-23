Петербуржцы изнывают в пробках, наблюдая колонну военной техники

Петербуржцы изнывают в пробках, наблюдая колонну военной техники
Очевидцы запечатлели парад. Фото: pixabay

В Центральном районе города заметили танки. Военную технику готовили для проведения завтрашнего парада, что вызвало пробку на Литейном мосту и проспекте города.

Во вторник, 23 июня, стало известно, что участки дорог, по которым перемещаются танки, пушки и другие образцы военной мощи российского государства, полностью перекрывают для движения транспорта. Фотографиями военной техники недовольные автомобилисты поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Жители города с возмущением отнеслись к очередному затору. Водители, стоя в ожидании на почти 30-градусной жаре, ругаются и жалуются в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что микроавтобус подбил мотоциклиста на Васильевском острове. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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