В Петербурге в среду ожидается жара

В среду, 24 июня, в Петербурге ожидается очередной жаркий день. Об этом сообщили ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
На погоду повлияет антициклон. В городе сегодня ожидается спокойная погода с небольшой облачностью. Осадков не предвидится. По словам синоптика, температурный фон на 5-6 градусов превысит норму.
Воздух днем прогреется до плюс 28 градусов, в Ленобласти ожидается до плюс 29 градусов тепла. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.