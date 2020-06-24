В Петербурге в среду ожидается жара

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду, 24 июня, в Петербурге ожидается очередной жаркий день. Об этом сообщили ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

На погоду повлияет антициклон. В городе сегодня ожидается спокойная погода с небольшой облачностью. Осадков не предвидится. По словам синоптика, температурный фон на 5-6 градусов превысит норму.

Воздух днем прогреется до плюс 28 градусов, в Ленобласти ожидается до плюс 29 градусов тепла. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.