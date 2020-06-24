Перед началом Парада Победы у Дворцовой площади застрял автобус

Перед началом Парада Победы у Дворцовой площади застрял автобус
Автобус успешно эвакуировали. Фото: vk.com/spb_today

Желтый автобус с надписью «Дети» не смог продолжить движение из-за поломки и остановился на Дворцовском проезде у здания Эрмитажа.

Все случилось сегодня, 24 июня, прямо перед самым началом торжественного мероприятия. Заснять автобус удалось очевидцу, который опубликовал фотографию транспортного средства в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Автор снимка сопроводил его ироничной надписью, отметив, что честь для поломки выпала в самый подходящий момент.

Помочь водителю пытались 5 сотрудников дорожной полиции. Позднее, на подмогу прибыли военные — присоединив автобус к бронированной технике удалось совершить его эвакуацию по Дворцовому мосту.

Напомним, Парад Победы в Петербурге уже завершился. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Всего торжественные мероприятия пройдут в 28 городах России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади проходит Парад Победы.

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