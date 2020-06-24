В конце июня жителей Петербурга ждет похолодание

До конца рабочей недели петербуржцы смогут наслаждаться солнечной и теплой летней погодой, однако к выходным за окном значительно похолодает.

Согласно данным специалистов метеорологического центра «Фобос» уже в воскресенье столбик термометра резко снизится до +21 градуса, а на небе соберутся тучи. Первые дни июля в Северной столице, к сожалению, обещают быть чрезвычайно дождливыми, стоит подготовиться к возможным грозам. Так, 1 июля температура опустится до +19 градусов, а 2 июля и вовсе — до +12 градусов.

В целом синоптики считают, что в июле не стоит ждать такой жары, которая радовала горожан в первый месяц лета. Тем не менее, теплые дни еще вернутся в Петербург, уверены специалисты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 24 июня, погода пока еще остается жаркой и безоблачной.