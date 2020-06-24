Стал известен маршрут легендарного брига «Россия» на «Алых парусах» в этом году

Стал известен маршрут легендарного брига &#171;Россия&#187; на &#171;Алых парусах&#187; в этом году
"Алые паруса" в 2019 году. Фото: Baltphoto

В этом году традиционный петербургский праздник выпускников школ «Алые паруса» во многом изменится ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В частности, торжественное мероприятие состоится 27 июня, и пройдет без зрителей: будущие студенты смогут оценить зрелище в телевизионном формате. Кроме того, бриг «Россия», бессменный символ выпускников школ, в этот раз пройдет по другому маршруту, пишет Neva.Today.

Поскольку зрителей не предвидится, праздник, в том числе появление «Алых парусов», салют и световое шоу, перенесли из акватории Невы в воды Финского залива. Тем не менее, для школьников проведут концерт с выступлениями звезд. Большая часть номеров будет посвящена автору «Алых парусов», писателю Александру Грину, чье 140-летие отмечается в этом году. Петербуржцев и гостей города порадуют Вера Брежнева, Дима Билан и другие российские звезды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с «Алыми парусами» движение транспорта в центре Северной столицы будет ограничено.

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