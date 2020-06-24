В Петербурге в четверг ожидается до +28 градусов

До конца недели погода в Северной столице будет радовать местных жителей летним теплом, солнцем и отсутствием осадков.

Так, в четверг, 25 июня, на территории Санкт-Петербурга, согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается переменная облачность. Осадков синоптики, к счастью, не прогнозируют. Ветер в течение дня будет западным, северо-западным, ночью — совсем слабым, днем немного усилится.

В течение ночного времени температура воздуха опустится до +17…+19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +26…+28 градусов тепла. Атмосферное давление на протяжении дня останется в пределах нормы, будет несущественно изменяться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже в воскресенье похолодает до +21, а ко 2 июля температура воздуха и вовсе опустится до +12 градусов.