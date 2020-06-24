Историческую постройку на Обводном канале продают за 121 млн рублей

Историческую постройку на Обводном канале продают за 121 млн рублей
Дом расположен на улицах Тюшина, Печатника Григорьева и Воронежской. Фото: Google View

Историческое здание на Обводном канале, возведённое в 1916 году, выставлено на торги. За него планируется выручить 121 миллион рублей.

Постройка, дом Товарищества мануфактур В. И. Кожевникова, располагается между улицами Тюшина, Печатника Григорьева и Воронежской. Площадь 104-летнего здания, по информации «Мойки78», составляет две тысячи квадратных метров. Предполагается, что победитель аукциона сможет эксплуатировать дом в двух направлениях: просветительской либо образовательной сферах.

Торги проводит Российский аукционный дом. Когда определят нового владельца трехэтажного исторического строения, не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в научном Центре Алмазова проводится конкурс на строительство нового нейрохирургического комплекса. На это готовы выделить 7 миллиардов рублей.

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