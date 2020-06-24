Солдат разбил стекло машины ФСО перед парадом на Красной площади

Причина, по которой солдат был отстранен, пока неизвестна. Фото: пресс-служба ЗВО

Причина, по которой солдат был отстранен, пока неизвестна. Фото: пресс-служба ЗВО

Солдат-срочник, которого отстранили от участия в параде, разбил стекло машины Федеральной службы безопасности.

Об этом в среду, 24 июня, сообщает Telegram-канал 112. Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить серьезное происшествие на параде победы в российской столицы.

Все произошло после того, как солдата-срочника, который должен был участвовать в параде, в последний момент перевели в резерв. Узнав об этом, военнослужащий взял в руки автомат и разбил стекла машины ФСО.

Причина, по которой солдат был отстранен, пока неизвестна.

Молодого человека немедленно задержали. На него открыто уголовное дело. На уточняющие вопросы он не стал отвечать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спутник снял московский парад Победы из космоса. Участие в параде приняли около 14 тысяч военных, а по Красной площади проехали около 20 образцов техники.