Жителям Петербурга восстановили свыше 60% льготных проездных

В общей сложности, с 1 июня утраченный ресурс в полном объеме восстановили на 540916 льготных билетах.

Напомним, с 28 марта в Петербурге были введены ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. Льготные проездные временно прекратили свое действие. Сообщалось, поездки и потерянные дни действия можно будет восстановить.

До 30 июня поездки могут вернуться на проездные автоматически. Для этого граждане могут воспользоваться кассами метрополитена, аппаратами для выявления остатка ресурсов на проездных билетах (помимо метрополитена, они присутствуют и в 50 отделениях «Сбербанка) и аппаратами по продаже билетов.

Начиная с 1 июля, чтобы восстановить поездки, петербуржцам придется подавать заявление. Сделать это можно как в кассах метро, так и через интернет. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Что касается проездных билетов, актуальных только для наземного транспорта, восстановить ресурс можно обратившись в точки продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Во всех случаях, подать заявку на восстановление, можно до 31 декабря 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы.