Беглов внес изменения в правила благоустройства Петербурга

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Петербурга о правилах благоустройства. Они призваны обеспечить условия для приведения фасадов нежилых зданий в надлежащее состояние.

Документ устанавливает требования к содержанию кровель и работам по гидроизоляции фасадов нежилых зданий, сообщает пресс-служба Смольного.

Вводятся требования об установке ограждений на период работ по очистке кровель зданий от сосулек и наледи в зимний период. При этом проектирование для данных ограждений не требуется.

Документ также запрещает перегораживать пешеходные дорожки, проходы к зданиям и входы в них. Таким образом Смольный рассчитывает повысить качество уборки внутриквартальных территорий.

На арендаторов, пользователей и управляющие компании возлагается обязанность по установке и содержанию знаков адресации. Прежде следить за этим были обязаны только собственники зданий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге изменили правила благоустройства. Теперь для того, чтобы приступить к аварийным работам, не нужен будет ордер ГАТИ.