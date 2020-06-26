Путин пригласил «дорогого» Макрона в Россию

Путин пригласил &#171;дорогого&#187; Макрона в Россию
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Президент будет рад видеть коллегу в конце лета. Лидер Франции отметил, что все зависит от обстоятельств.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем пишет ТАСС. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон устроили видеоконферецию, в рамках которой обсудили сотрудничеству двух стран. Глава государства отметил, что «дорогому» Макрону стоит посетить Москву в ближайшее время. Президент Франции обрадовался приглашению и объявил, что воспользуется им в конце лета, если позволит эпидемиологическая обстановка.

«Если позволит эпидемиологическая обстановка, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию»,

— сказал Макрон.

Также Макрон подчеркнул, что хотел присутствовать на параде Победы, но не смог из-за пандемии. Путин отметил, что очень ждет встречи и будет ей в любом случае рад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Франции объяснили, почему Макрон ходит без маски.

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