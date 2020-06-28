Гендиректор «Пионера» скончался. В последнее время он страдал от депрессии

После кончины предпринимателя нашли записку, в которой он попрощался с родными и близкими.

Об этом стало известно 27 июня. Обо всем пишет РБК, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Бездыханное тело гендиректора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина нашли в его кабинете в офисе компании, который располагается на улице Малой Пироговской в центре Москвы. Рядом с трупом нашли записку, в которой мужчина попрощался с родными. Обстоятельства инцидента выясняются. Уточняется, что в последнее время Грудин страдал от депрессии.

Напоминаем, что группа компаний «Пионер» занимается возведением жилых домов в Москве, а также раньше строила здания в Санкт-Петербурге. Год назад Грудин заявил, что рынок Северной столицы компанию больше не интересует из-за низкой маржинальности.

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