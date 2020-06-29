В 2020 году Петербург возьмется за развитие инфраструктуры в садоводствах

В 2020 году Петербург возьмется за развитие инфраструктуры в садоводствах
По словам губернатора, каждый второй житель Петербурга - садовод. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с главами районных и крупных союзов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), а также садоводческих массивов вопросы развития инфраструктуры в данной отрасли.

Об этом в понедельник, 29 июня, gazeta.spb.ru уведомили в пресс-службе администрации градоначальника. Беглов подчеркнул, что этот аспект является приоритетным для города, поскольку свыше 2 миллионов жителей Северной столицы занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции на своих участках. Соответственно, по словам губернатора, каждого второго петербуржца можно назвать садоводом.

На данный момент около 200 тысяч семей проживают в садоводствах на постоянной основе, и это количество постоянно увеличивается. В связи с чем власти города уже в этом году приступят к строительству дорог, систем электро- и водоснабжения, а также объектов пожарной и экологической безопасности. Кроме того, к концу 2020-го на территориях СНТ и массивов появятся детские и спортивные площадки, а также мобильные врачебные амбулатории.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Беглов скорректировал правила благоустройства города.

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