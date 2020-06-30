«Водоканал» готовится к сильным ливням 30 июня: петербуржцев предупреждают о возможных подтоплениях

&#171;Водоканал&#187; готовится к сильным ливням 30 июня: петербуржцев предупреждают о возможных подтоплениях
Аналогичные погодные условия ждут петербуржцев и 1 июля. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге и пригородах во второй половине дня 30 июня возможны интенсивные осадки — дожди, шторм и гроза.

«Водоканал Санкт-Петербурга» прогнозирует повышенное количество осадков, поэтому жителей Северной столицы просят быть готовыми к сильному дождю и, как следствие, возможным потоплениям. Владельцам транспортных средств рекомендуют быть особенно внимательными и избегать проезда под мостами и путепроводами, где риск подтопления значительно выше.

Предприятие уже озаботилось подготовкой мобильных насосных установок для выезда на проблемные участки. Уровень воды в канализационных очистных сооружениях понизили, чтобы позволить системе канализации справиться с обильными осадками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС также предупреждает петербуржцев о надвигающемся урагане и просит соблюдать правила безопасности.

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