Жители Петербурга рассказывают о последствиях штормового ветра и ливня в городе

Уже сейчас насчитываются десятки случаев падения деревьев и дорожных знаков в разных районах города. Фото: https://vk.com/spb_today

Уже сейчас насчитываются десятки случаев падения деревьев и дорожных знаков в разных районах города. Фото: https://vk.com/spb_today

В Северной столице во вторник, 30 июня, бушуют грозы и ураганный ветер. Жители Петербурга делятся информацией об ущербе, нанесенном городу природным катаклизмом.

В частности, порывы ветра не оставляют шансов деревьям и дорожным знакам в разных районах города. Очевидцы рассказывают в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», что на набережной Малой Невки прямо на проезжую часть рухнуло дерево. Оно перегородило полосу полностью — приходится объезжать по встречке. Аналогичная ситуация сложилась возле парка Александрия и на Институтском проспекте.

Кроме того, деревья обрушились на машины в Петроградском и Василеостровском районах и повредили линию электропередач в Красногвардейском.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за штормового предупреждения в Петербурге снова закрыли сады и скверы.