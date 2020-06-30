Сады и скверы в Петербурге снова закрыты, теперь из-за штормового ветра

Сады и скверы в Петербурге снова закрыты, теперь из-за штормового ветра
Штормовое предупреждение действует также завтра, 1 июля. Фото: http://spun.fkpkzs.ru

Из-за штормовой угрозы в Северной столице вновь закрыли недавно заработавшие сады и скверы. Ожидается, что порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду.

Об этом петербуржцев уведомляет комитет по благоустройству. Помимо сильного ветра, горожанам стоит подготовиться к ливню и грозам. Еще в 13:00 30 июня закрыли для посетителей Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

Ответственные предприятия будут следить за порядком на территориях. При падении дерева пешеходные зоны и проезжую часть должны как можно скорее вновь сделать доступными для людей. Также дорожные службы проверяют исправность канализационных систем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала об отчете «Водоканала Санкт-Петербурга», который подготовился к непогоде.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветер сады и скверы санкт-петербург штормовое предупреждение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дорожный конфликт на Выборгском шоссе в Петербурге закончился стрельбой
Сады и скверы в Петербурге снова закрыты, теперь из-за штормового ветра
В Комздраве Петербурга рассказали о количестве свободных коек в ...
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл
С 1 июля аэропорт Пулково вернется к круглосуточному режиму работы
Новые сезоны «Смешариков» выйдут до 2025 года
«Водоканал» готовится к сильным ливням 30 июня: петербуржцев ...
Роспотребнадзор озвучил требования к работе детских лагерей в Ленобласти