После снятия режима самоизоляции петербуржцы побежали в ЗАГС

С 29 июня в петербургских отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания возобновилась торжественная регистрация браков.

Каждый день в городе расписываются около 200 пар. Количество бракосочетаний осталось на том же уровне, что и до начала пандемии.

Регистрацию браков в Петербурге проводят 18 районных отделов ЗАГС и четыре дворца бракосочетания. При этом на церемонии может быть не более десяти человек, сообщили в администрации Петербурга.

Напомним, в Петербурге торжественная регистрация браков не проводилась три месяца- с 28 марта по 28 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты предсказали пик свадебного сезона в Петербурге на август и сентябрь. Организаторы свадеб не исключают, что в эти даты столкнутся с дефицитом хороших площадок и подрядчиков.