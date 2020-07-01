В Петербурге подошло к концу голосование по поправкам к Конституции РФ

В среду, 1 июля, в 20:00 в Северной столице завершился последний день голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

На данный момент завершили работу большинство избирательных участков на территории страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Позже всего голосование подойдет к концу в Калининградской области — в 21:00, после этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перейдет к заключительному этапу обработки голосов.

По состоянию на 19:00 явка на всероссийское голосование в городе на Неве составила 70,71%, в Ленинградской области, по данным на 18:00, — 69%, то есть приняли участие в процедуре свыше 950 тысяч граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что явка по России по состоянию на 20:00 мск составила 64,99%, причем 71,99% пришедших поддержали пакет поправок к Конституции, предложенный правительством.