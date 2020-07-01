По итогам проверки 42% протоколов поправки к Конституции поддержали 76% россиян

Голосование на территории России завершилось в 21:00 по московскому времени. Фото: Baltphoto

Голосование на территории России завершилось в 21:00 по московскому времени. Фото: Baltphoto

В среду, 1 июля, в 21:00 на территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Сейчас Центризбирком ведет подсчет результатов.

В целях обеспечения максимальной открытости и легитимности процедуры голосования ЦИК оперативно публикует последние данные о подведении итогов. Так, согласно информации ведомства, после обработки 42% бюллетеней по всей России поправки поддержали 76% голосовавших.

При этом, как сообщает ТАСС, противниками поправок стали 23,12% граждан РФ, которые приняли участие в голосовании. Общая явка на территории страны, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила 65%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦИК огласил первые результаты подсчета голосов в Ленинградской области. Так, 61,61% проголосовали за поправки, 37,96% граждан отдали голоса против.