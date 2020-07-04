В Московском районе заметили красного голубя

В одном из дворов Московского района Петербурга летает красный голубь. Птицу с необычным окрасом заметила местная жительница.

Фотографиями и видео с участием голубя она поделилась в группе «Московский район | Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» 4 июля. На кадрах птица разгуливает по двору и демонстрирует свои красно-розовые перья.

«Рокер», «Мутант», — одарили его характеристиками местные жители.

Голубей насыщенного красного цвета в природе не существует. Птиц окрашивают с помощью пищевых красителей, марганцовки, анилиновой краски для белья и других средства. Таких голубей используют для привлечения туристов, на свадьбах и других мероприятиях. Большинство зоозащитников сходятся во мнении, что окрашивание вредит голубям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выпустили на волю шесть краснокнижных птиц.