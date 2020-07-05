На Комендантском проспекте 1 сентября откроется школа на 1100 мест

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе проверки строительства социальных объектов в Приморском районе нанес визит на стройплощадку новой школы в жилом комплексе «Чистое небо».

Пятиэтажная школа на 1100 мест, расположенная на Комендантском проспекте, сдана на семь месяцев раньше установленного срока, благодаря добросовестной работе подрядчика, «СК Каменка». Уже 1 сентября новых учеников порадуют два бассейна, два спортзала, игровые площадки и спортивные зоны.

Кроме того, в текущем квартале власти Петербурга планируют построить еще одну школу, образовательное учреждение должно принять 1 375 учеников, передают слова Беглова в администрации губернатора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что градоначальник проверил ход строительства проблемной школы искусств на Туристской улице, которая достраивается на протяжении уже шести лет. К счастью, сейчас работы близятся к завершению.