На Комендантском проспекте 1 сентября откроется школа на 1100 мест

На Комендантском проспекте 1 сентября откроется школа на 1100 мест
Фото: pixabay.com

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе проверки строительства социальных объектов в Приморском районе нанес визит на стройплощадку новой школы в жилом комплексе «Чистое небо».

Пятиэтажная школа на 1100 мест, расположенная на Комендантском проспекте, сдана на семь месяцев раньше установленного срока, благодаря добросовестной работе подрядчика, «СК Каменка». Уже 1 сентября новых учеников порадуют два бассейна, два спортзала, игровые площадки и спортивные зоны.

Кроме того, в текущем квартале власти Петербурга планируют построить еще одну школу, образовательное учреждение должно принять 1 375 учеников, передают слова Беглова в администрации губернатора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что градоначальник проверил ход строительства проблемной школы искусств на Туристской улице, которая достраивается на протяжении уже шести лет. К счастью, сейчас работы близятся к завершению.

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