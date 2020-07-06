Петербург стал участником международного движения SafeTravels

Туристы получают гарантию того, что они будут в безопасности. Фото: Baltphoto

Туристы получают гарантию того, что они будут в безопасности. Фото: Baltphoto

В рамках нахождения в данном движении, в городе создана программа «Петербургское гостеприимство».

Теперь заведения и организации Северной столицы, оказывающие услуги туристам, смогут получить знак качества — SafeTravels SPB. Для его получения необходимо подтвердить, что нахождение гостей города в стенах учреждений является для них безопасным в эпидемиологическом плане. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма в Петербурге.

Данная мера обеспечит спокойствие туристов, желающих отправиться на отдых в Северную столицу. Знак качества будет подтверждать факт того, что организация выполняет все необходимые меры по обеспечению санитарной безопасности.

Все организации с полученным знаком SafeTravels SPB будут отображены на специальной интерактивной карте, которая будет доступна на сайте Visit-Petersburg.

Отмечается, что Петербург стал первым городом России, принявшим участие в движении SafeTravels.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ростуризм не будет запрещать россиянам выезжать за рубеж, но даты открытия границ пока нет.