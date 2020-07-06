На Савушкина росгвардейцы задержали мужчину, который выстрелил в машину такси

На Савушкина росгвардейцы задержали мужчину, который выстрелил в машину такси
Таксист в результате выстрела, к счастью, не пострадал. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга вечером 3 июля был задержан мужчина, который подозревается в выстреле из травматического пистолета в автомобиль такси.

По данным пресс-службы вневедомственной охраны, таксист, приехавший на вызов к одному из домов на улице Савушкина, обнаружил, что его клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем отказал последнему в поездке.

Мужчину это крайне разозлило и он вытащил из кармана предмет, похожий на травматический пистолет, выстрелил в сторону иномарки и скрылся с места происшествия. Водитель оперативно обратился за помощью в правоохранительные органы, и по горячим следам предполагаемый стрелок был задержан в соседних дворах. Заметив стражей порядка, подозреваемый попытался избавиться от некоего предмета, выбросив его в кусты. По предварительной информации, это сигнальный пистолет, переделанный в травматический. Нарушителя передали полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Петербурга задержали члена банды налетчиков, грабивших салоны сотовой связи.

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