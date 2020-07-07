Названы самые высокооплачиваемые должности на удаленке

Названы самые высокооплачиваемые должности на удаленке
Названы высокооплачиваемые должности. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Среди специалистов на удаленке самые высокие зарплаты получают главные бухгалтеры из небольших компаний, работающих с b2b-сегментом. В месяц их доход может составлять до 250 тыс. рублей.

Рассчитывать на высокооплачиваемую работу также могут переводчики с английского языка. Их зарплаты на удаленке доходят до 150-200 тыс. рублей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Следом расположилась сфера продаж. Так, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургских компаний может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц.

Высокие зарплаты на удаленной работе также получают специалисты по контекстной рекламе, PHP-программисты с опытом работы от трех лет и представители IT-сферы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала годовой доход россиян со средней по стране зарплатой недостаточным для комфортной жизни.

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