За полгода в России обанкротились более 42 тысяч граждан

Лидерами по росту несостоятельности являются Москва — 2,5 тыс. (+11,6%), Московская и Самарская области — 2,2 тыс. (+18,9%) и 2 тыс. (+63,4%) соответственно. В целом по стране за полугодие зафиксировано 29 новых банкротов на 100 тыс. населения против 20 — в 2019-м. Фото: pixabay.com

Лидерами по росту несостоятельности являются Москва — 2,5 тыс. (+11,6%), Московская и Самарская области — 2,2 тыс. (+18,9%) и 2 тыс. (+63,4%) соответственно. В целом по стране за полугодие зафиксировано 29 новых банкротов на 100 тыс. населения против 20 — в 2019-м. Фото: pixabay.com

За первые полгода 2020-го суды по всей стране признали несостоятельность 42,7 тысяч россиян, среди которых и индивидуальные предприниматели.

Это на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует единый реестр «Федресурс» во вторник, 7 июля. Только за второй квартал текущего года стали банкротами 20,4 тысяч человек, что на 29,6% больше показателей второго квартала 2019 года. При этом, по данным «Федресурса», в первом квартале динамика была более негативной.

За январь-март 2020 года обанкротилось на 68% граждан больше, чем в прошлом году, пишут «Известия». Это связано, в том числе, с ограниченной работой судов в течение 2,5 месяцев. За июнь было зарегистрировано 11,5 тысяч личных банкротств, что в два раза превышает цифры 2019 года.

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