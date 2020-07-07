В Петербурге автомобилистов ждут новые временные ограничения

Работы будут проводить ООО "СК "Орион Плюс" и АО ПО "Возрождение". Фото: Baltphoto

Работы будут проводить ООО "СК "Орион Плюс" и АО ПО "Возрождение". Фото: Baltphoto

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проинформировала о новых запретах и ограничения на дорогах Санкт-Петербурга, которые вступают в силу с 8 по 10 июля.

В частности, в связи с ремонтом дорожного покрытия с 8 июля до 18 августа будут поэтапно ограничивать транспортное движение по Клинскому проспекту, на участке от Московского проспекта до Рузовской улицы. Ответственным за проведение работ является ООО «СК «Орион Плюс», сообщают в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, с 10 июля до 28 сентября петербуржцев ждут ограничения на улице Марата, от Колокольной до Звенигородской. Затрудненное движение также вызвано ремонтом дороги. Работы будет проводить АО ПО «Возрождение», которое, кроме прочего, должно обеспечить безопасный проход для пешеходов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что завтрашний матч «Зенита» и «Сочи» ограничит движение транспорта на Крестовском острове.