Петербургские спортсмены не подхватили Covid-19 во время тренировок

Петербургские спортсмены не подхватили Covid-19 во время тренировок
В Петербурге профессиональные спортсмены получили возможность заниматься в прошлом месяце. Фото: pixabay

В Северной столице зафиксирован нулевой показатель заражения коронавирусом среди профессиональных спортсменов. Такое заявление сделал председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

Он напомнил, что профессиональные спортсмены получили возможность заниматься месяц назад, но в закрытом контуре — когда они не пересекаются с потоком зрителей и людей. И добавил, что предпринятые меры позволили добиться нулевого показателя инфицирования на данных объектах.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель отметил, что речь также идет об училищах олимпийского резерва №1 и №2, а также загородного бара «Луч» в Зеленогорске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские спортшколы и ФОКи готовятся к открытию. Возобновление работы будет осуществляться в режиме тех норм и правил, которые установил Роспотребнадзор.

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