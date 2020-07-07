Эпидемиолог назвал неизбежной вторую волную Covid-19 в России

В настоящее время весь медицинский персонал уже обучен, а койки подготовлены. Фото: pixabay

В настоящее время весь медицинский персонал уже обучен, а койки подготовлены. Фото: pixabay

Возникновение второй волны коронавируса в России неизбежно. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, на первом этапе это было необходимостью для подготовки медицинских учреждений. Однако в настоящее время весь медицинский персонал уже обучен, а койки подготовлены.

Как сообщили РИА Новости, Горелов также усомнился во введении жесткого режима самоизоляции при таком сценарии. И добавил, что «это не то же самое, что было в начале».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число случаев коронавируса в мире превысило 11,5 млн. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, за день болезнь унесла жизни 3 419 пациентов.