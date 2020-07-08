Стало известно, какие пароли взломать легче всего

Личные данные следует максимально защищать, иначе они рискуют оказаться в руках злоумышленников. Порой подобрать пароль для хакеров не составляет и труда, так как пользователи не особо задумываются о безопасности во время его придумывания.

Пароли, состоящие из простейших слов, типа «password» и «qwerty» взламываются в считанные секунды. Не стоит в паролях указывать и личные данные. Например, год, месяц рождения или номера телефонов. Такие пароли подобрать достаточно легко.

В основном, злоумышленники подбирают сначала пароли из простых слов, комбинаций дат, фамилий или просто цифр. Поэтому, отдавать предпочтение стоит более сложным паролям, не ассоциирующийся с личной жизнью пользователя, подробности которой можно выведать в тех же социальных сетях.

В ходе различных тестирований, в корпоративных сетях различных компаний выявлены наиболее преобладающие пароли, которые состояли из формата «МесяцГод» на латинице. Данные пароли оказали распространены в каждой третьей компании, а в одной из них успешно подобрать данные комбинации паролей удалось для 600 пользователей. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на руководителя исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерину Килюшеву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакеры слили в сеть данные более миллиарда человек.