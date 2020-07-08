Отели Петербурга вновь начали заполняться посетителями

В городе постепенно снимаются ограничительные меры, связанные с активным распространением коронавирусной инфекции. Гости Северной столицы начали снова останавливаться в отелях.

Данные об увеличении потока посетителей в петербургских отелях предоставили консалтинговые компании JLL и CBRE. JLL предоставила данные, согласно которым городские отели в июне были заполнены на 15-25%. Информация CBRE гласит, что цифра равнялась 20%. Об этом сообщает РБК.

Стоит отметить, что в тот же месяц прошлого года заполняемость равнялась 85%. Во время действия всех ограничительных мер в апреле гости отелей заполняли их на 2%, а в мае на 4%.

Рост показателя в июне говорит о том, что город начали активно посещать туристы из Москвы и других регионов, находящихся не так далеко от города на Неве.

Также, известно, что компании Ales Capital, которая владеет гостиницами Four Seasons, Hotel Lion Palace, Holiday Inn Express и «Театральная площадь», за июнь месяц удалось достигнуть заполняемости в 40%. Еще в апреле туристов, желающих снять номер, практически не было. В мае же показатель колебался от 10 до 20%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга предложило не штрафовать отели за просроченные платежи.