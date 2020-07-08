Малком сравнял счет в матче РПЛ с «Сочи»

В Северной столице на «Газпром Арене» проходит матч 27-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Сочи». Нападающий петербургского клуба Малком сравнял счет.
В самом начале встречи гости открыли счет благодаря голу Антона Заболотного с передачи Александра Кокорина. Однако сине-бело-голубые еще до перерыва смогли сравнять счет.
Нападающий «Зенита» Малком дальним ударом отправил мяч в ворота соперников.
Матч начался в шесть часов вечера по московскому времени.
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