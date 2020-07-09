За месяц ночные автобусы в Петербурге перевезли более 80 тысяч пассажиров

За месяц метробусы, курсирующие по Северной столице ввиду ограниченного режима работы метрополитена, перевезли 83 тысяч пассажиров.

Об этом в среду, 8 июля, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Отметим, что метробусы — это автобусы, которые дублируют линии городской подземки, так как сейчас метрополитен закрывается для пассажиров в 22:00. Ежедневно метробусы курсируют по Петербургу до 1:00.

Наибольшей популярностью пользуется маршрут №2М, который следует от станции метро «Парнас» до «Купчино». За месяц этим маршрутом воспользовались 24 тысяч пассажиров. Кроме того, большим спросом у петербуржцев пользуется маршрут №1М, соединяющий «Проспект Ветеранов» и «Гражданский проспект». На нем прокатились 19 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по социальным маршрутам в Петербурге начнут ездить новые низкопольные автобусы.