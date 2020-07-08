На социальные маршруты Петербурга пустят новые низкопольные автобусы

Закупка низкопольных автобусов очень важна для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Закупка низкопольных автобусов очень важна для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Соответствующий контракт был подписан СПб ГКУ «Организатор перевозок» с перевозчиками Северной столицы. Уже с 16 июля победили ранее проведенного конкурса запустят на городские автобусные социальные маршруты свои транспортные единицы.

Согласно условиям контрактов, новые автобусы должны быть сконструированы не ранее 2019 года, и обладать низкопольной площадкой. Данное условие очень важно для пассажиров с ограниченными возможностями, которые являются маломобильными. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Помимо этого, во всех автобусах установят валидаторы и устройства по информированию — как речевому, так и визуальному.

Свои автобусы предоставят городу три перевозчика города на Неве: ООО «Питеравто», ООО «Вест-Сервис» и АО «Третий парк».

Новейший низкопольный транспорт начнет свою работу на 21 маршруте следующих номеров: 3Л, 3АЛ, 4Л, 7Л, 14, 18, 18А, 38, 45, 75, 84, 94, 113, 124, 131, 182, 193, 320, 330, 339, 446.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенита» с «Сочи» ограничит движение транспорта в Петербурге.