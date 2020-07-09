В Петербурге установят памятник Жанне Д’арк

Монумент был передан России французскими культурными ассоциациям, в качестве подарка.

Памятник уже открыли в торжественной обстановке в Российском духовно-культурном центре в Париже. К нему были возложены цветы, которые специально совпадали по тону с французским и российским триколором. Позднее, по прибытию в Северную столицу, скульптуру национальной героини Франции установят вблизи Адмиралтейства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам посла РФ Алексея Мешкова, статуя обладает большим символизмом. Она олицетворяет патриотизм и боевой дух в отношении поработителей. Эти качества очень близки русскому народу. Подобный дар от Франции подтверждает дружеские отношения между странами.

Стоит отметить, что памятник мог оказаться в городе на Неве уже в мае. Но мероприятия по перевозке и установке пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая вносит коррективы в осуществление различных планов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Серафимовском кладбище установили памятник в честь подводников, погибших год назад в Баренцевом море.