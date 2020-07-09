Эрмитаж объявил о начале продаж электронных билетов на посещение с 15 июля

Посетить пока что можно только Главный Штаб и Зимний дворец. Фото: Baltphoto

Посетить пока что можно только Главный Штаб и Зимний дворец. Фото: Baltphoto

Главный музей Санкт-Петербурга, Государственный Эрмитаж, активно готовится к открытию, которое состоится 15 июля. Музей уже запустил продажи электронных билетов.

На первых порах, предварительно купив билеты, можно будет посетить только Главный Штаб и Зимний дворец, остальные пространства музейный комплекс откроются, в лучшем случае, 1 августа. Онлайн-продажи билетов в Государственный Эрмитаж стартовали в четверг, 9 июля.

Учитывая эпидобстановку, в музее были вынуждены сократить время пребывания каждого посетителя до двух часов. Кроме того, билеты продаются по определенным маршрутам, чтобы у сотрудников Эрмитажа была возможность разделить экскурсионные потоки и выполнить требования Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Законодательном собрании Петербурга обсуждают возможность предоставить врачам бесплатный вход в музеи до конца года.