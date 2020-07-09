В Петербурге пройдет акция в поддержку курьеров Delivery Club

В Петербурге пройдут одиночные пикеты в поддержку курьеров Delivery Club. Доставщики жалуются на то, что два месяца не получают зарплату.

Акцию организуют под окнами офиса Mail.ru у Казанского собора. Пикетная очередь выстроится в 19 часов 9 июля. Участники акции будут по очереди сменять друг друга.

«Важно: на пикетах не забываем про меры безопасности во время карантина! Обязательно использовать маску и держать дистанцию в очереди!», — подчеркивают организаторы.

В Delivery Club сообщили, что зарплаты курьерам начали выплачивать во вторник. Компания выразила возмущение «непрофессиональным и безответственным поведением логистического партнера, задержавшего выплаты». Договор с ним обещают расторгнуть.

По данным профсоюза «Курьера», зарплаты задержали почти 300 доставщикам.