В Петербурге пройдет акция в поддержку курьеров Delivery Club

В Петербурге пройдет акция в поддержку курьеров Delivery Club
В поддержку курьеров проведут акцию. Фото: pixabay.com

В Петербурге пройдут одиночные пикеты в поддержку курьеров Delivery Club. Доставщики жалуются на то, что два месяца не получают зарплату.

Акцию организуют под окнами офиса Mail.ru у Казанского собора. Пикетная очередь выстроится в 19 часов 9 июля. Участники акции будут по очереди сменять друг друга.

«Важно: на пикетах не забываем про меры безопасности во время карантина! Обязательно использовать маску и держать дистанцию в очереди!», — подчеркивают организаторы.

В Delivery Club сообщили, что зарплаты курьерам начали выплачивать во вторник. Компания выразила возмущение «непрофессиональным и безответственным поведением логистического партнера, задержавшего выплаты». Договор с ним обещают расторгнуть.

По данным профсоюза «Курьера», зарплаты задержали почти 300 доставщикам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории санатория «Сестрорецкий курорт» реконструируют Лесной курорт. Зданию планируют вернуть облик времен Серебряного века. В те годы гостями Лесного корпуса были Максим Горький, Владимир Маяковский, Корней Чуковский и другие.

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