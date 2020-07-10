В Новосибирской области арестовали школьника за подозрение в убийстве учительницы

Обвинение 16-летнему подростку пока не предъявлено, но сегодня, 10 июля Мошковский районный суд принял решение поместить подозреваемого под стражу сроком на 2 месяца. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на представителя регионального следственного управления СК РФ Анастасию Кулешову.

Погибшая являлась завучем сельской школы. Согласно версии следствия, подозреваемый ночью пробрался в квартиру жертвы, находящуюся на 1 этаже, через окно, после чего нанес ей многочисленные ранения ножом.

Возможное оружие у подростка уже изъято. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснения точных обстоятельств произошедшей трагедии.

О погибшей 56-летней учительнице рассказал и.о первого замглавы Мошковского района Владимир Чупрыгин. По его словам, она была очень хорошим педагогом и человеком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое молодых петербуржцев ответят перед судом за покушение на убийство по национальным мотивам.