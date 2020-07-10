В Петербурга выбрали имя львинохвостому макаку

Малыш появился на свет 28 апреля у пары по имени Даман и Алиса.

Изначально работники Ленинградского зоопарка не смогли определить пол макака, потому что он постоянно находился рядом со своей мамой, но после того, как он начал делать самостоятельные шаги, стало понятно, что родился самец.

В зверинце, по уже устоявшей традиции, предлагают петербуржцам помочь с выбором имени для новорожденных животных. Этот случай не стал исключение, поэтому 23 июня был объявлен конкурс. Об этом стало известно в Instagram-аккаунте зоопарка.

Итоги были подведены сегодня, 10 июля. Теперь львинохвостый макак носит имя Леонс. Примечательно, что оно является символичным. Ведь в переводе с французского языка означает «подобный льву». Для того, чтобы определиться с выбором, сотрудники отдела «Приматы» рассмотрели 1500 предложенных вариантов.

Наградить было решено несколько участников, которые предложили выбранное имя. Им достанутся сувениры и билеты в зоопарк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке у лебедей Руслана и Людмилы появился птенец.