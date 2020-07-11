Электричка из Петербурга до Пупышева задержалась из-за обрыва провода

Пригородный электропоезд №6236, следующий из Петербурга до Пупышево, задержался в пути в субботу, 11 июля. По словам очевидцев, причиной этого стал разрыв контактного провода.

Пассажиры сообщили, что больше часа просидели в электричке. Разрыв контактного провода произошел между Обухово и Рыбацким. Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, техническая неисправность была обнаружена в 10:30.

В пути также задержался поезд №6767, следеующий из Петербурга в Невдубстрой. Прогнозирование время опоздания поездов составило не более часа.

«Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в пресс-службе ОЖД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пригородных маршрутах из Петербурга запустят более 50 дополнительных электропоездов. Изменения в расписании будут проводиться на основании ежедневного мониторинга пассажиропотока.