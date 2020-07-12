Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса

Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса
Ученые рекомендуют проводить тесты на уровень сахара для каждого пациента, попадающего в больницы с коронавирусом. Фото: pixabay

Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск летального исхода от тяжелых форм заболевания Covid-19. Об этом заявили ученые.

Их выводы основываются на историях болезни жителей города Ухань, где возник первый очаг заболевания.

Согласно данным в журнале Diabetologia, люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных инфекцией осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие пациенты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Геннадий Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма в период сложной эпидемиологической ситуации. По его словам, путешественникам следует выбирать Китай. Первый зампред комитета Госдумы также отметил важность возобновления авиасообщения.

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Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса