Эксперт рассказал, как можно заразиться коронавирусом в самолете

Путешественники все еще не застрахованы от возможности заболеть коронавирусом. Фото: pixabay

Путешественники все еще не застрахованы от возможности заболеть коронавирусом. Фото: pixabay

Некоторые услуги в самолете могут увеличить риск заражения коронавирусом. Об этом рассказал эксперт по путешествиям Саймон Колдер.

По его словам, на борту воздушного судна невозможно соблюдать социальную дистанцию. Дополнительный риск подхватить инфекцию возможен там, где предоставляют питание. Он объяснил, что в самолете все пассажиры снимают маски. А если кто-то все же в ней остался, то обязательно снимет, когда будет есть.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Express, Колдер порекомендовал отложить путешествие, если человека настораживает нахождение в непосредственной близости от незнакомых людей в период сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса. Его назвали ученые, чьи выводы основывались на историях болезни жителей города Ухань.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.