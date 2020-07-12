В Петербурге 12 июля будет прохладно и дождливо

В Петербурге 12 июля будет прохладно и дождливо
Переменная облачность сулит городу кратковременные дожди. Фото: pixabay

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал о погоде в Северной столице. Прогноз специалист опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, сегодня, 12 июля, в городе не Неве снова будут царить прохлада и кратковременные дожди. Столбик термометра в дневное время поднимется до отметки 19-21 градуса.

Ветер подует с запада со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что превышает норму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту в воскресенье отменили три рейса. Причины, по которым отменили вылет самолетов, на настоящий момент неизвестны.

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