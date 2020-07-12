В России провели более 23 миллионов тестов на Covid-19

Под наблюдением медицинских специалистов находится более 277 тыс. россиян. Фото: pixabay

Под наблюдением медицинских специалистов находится более 277 тыс. россиян. Фото: pixabay

На территории России продолжают проверять граждан на коронавирус. Специалисты провели в общей сложности более 23 млн тестов на выявление инфекции Covid-19.

Под наблюдением медицинских специалистов находится более 277 702 человека, у которых есть симптомы, схожие с коронавирусом нового типа.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на информацию пресс-службы Роспотребнадзора, за последние сутки в России провели более 322 тыс. тестов на Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт рассказал, как можно заразиться коронавирусом в самолете. Он порекомендовал отложить путешествие, если человека настораживает нахождение в непосредственной близости от незнакомых людей в период сложной эпидемиологической ситуации.