В России провели более 23 миллионов тестов на Covid-19

В России провели более 23 миллионов тестов на Covid-19
Под наблюдением медицинских специалистов находится более 277 тыс. россиян. Фото: pixabay

На территории России продолжают проверять граждан на коронавирус. Специалисты провели в общей сложности более 23 млн тестов на выявление инфекции Covid-19.

Под наблюдением медицинских специалистов находится более 277 702 человека, у которых есть симптомы, схожие с коронавирусом нового типа.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на информацию пресс-службы Роспотребнадзора, за последние сутки в России провели более 322 тыс. тестов на Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт рассказал, как можно заразиться коронавирусом в самолете. Он порекомендовал отложить путешествие, если человека настораживает нахождение в непосредственной близости от незнакомых людей в период сложной эпидемиологической ситуации.

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