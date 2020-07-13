На Пулковском шоссе собралась крупная пробка из-за слетевшей в кювет легковушки

В Северной столице на Пулковском шоссе легковой автомобиль съехал в кювет. По словам очевидцев, на участке образовалась крупная пробка.

Дорожный инцидент случился сегодня, 13 июля. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Пробка от Пулковских высот», — написал автор записи.

Свидетели случившегося отметили, что машины собираются по направлению в Санкт-Петербург. К месту дорожно-транспортного происшествия уже прибыли инспекторы ДПС.

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