На Ленинском четверо толкали застрявшую фуру

Большегруз мешал проезжать троллейбусам, но проблему удалось решить.

Все случилось в ночь с 13 на 14 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На Ленинском проспекте по непонятной причине среди ночи застряла фура. По предварительным данным, машина сломалась. Так как она мешала проезду троллейбусов, четверо начали ее толкать – спустя какое-то время они успешно справились с поставленной задачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД ночью произошло серьезное ДТП – пострадали двое. Все случилось на внутреннем кольце КАД в ночь с понедельника на вторник. Там столкнулся МАЗ и автомобиль дорожных служб.