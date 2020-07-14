Пострадавшему под Лугой поисковику ампутировали руку

Поисковик, пострадавший при подрыве снаряда времен Великой Отечественной войны в Лужском районе Ленинградской области, госпитализирован в больницу имени Джанелидзе. Состояние его медики оценивают как тяжелое.

Мужчине ампутировали руку, рассказали его товарищи со ссылкой на врачей.

Несчастный случай произошел 11 июля. Поисковик вместе с товарищем работал в шурфе, пишет lentv24.ru. Мужчины проверяли, действительно ли на месте были захоронены бойцы красной армии. В ходе работ поисковик наткнулся на снаряд времен ВОВ. Боеприпас сдетонировал и подорвался.

Пострадавший и его друг находились на месте до прибытия спасателей. Поиски велись целый день. После того, как сотрудники МВД и МЧС, наконец, обнаружили поисковика, его госпитализировали. В больницу пострадавшего доставили вертолетом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории форта «Шанц» в Кронштадте обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.