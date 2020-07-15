Россияне рассказали, что им не понравилось на отечественных курортах

Чаще всего отдыхающие остаются недовольными завышенными ценами на продукты. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Чаще всего отдыхающие остаются недовольными завышенными ценами на продукты. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Побывавшие на российских курортах туристы рассказали, что, по их мнению, является главным недостатком подобного рода отдыха.

Согласно исследованию онлайн-сервиса Tvil.ru, чаще всего отдыхающие остаются недовольными завышенными ценами на продукты, питание и различные услуги. На это пожаловались 48,51% туристов. Еще 21,6% заявили, что им не понравилось обслуживание в отелях и гостиницах.

Кроме того, 8,2% путешественников были возмущены нахальным поведением местных жителей, сдающих жилье в аренду. А 6,7% респондентов заявили, что на курортах мало кто соблюдает социальную дистанцию.

Между тем, отдыхающие практически не жаловались на пляжи и заведения общепита (по 2,2% голосов) и некачественную уборку номеров (1,5%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курорты Болгарии страдают без российских туристов.